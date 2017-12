Incendio in edificio a New York: almeno 12 morti tra cui un neonato

E' di almeno 12 morti e di 15 feriti il bilancio di un incendio scoppiato in un edificio residenziale a New York, nel Bronx. Le cause dell'incendio non sono ancora note. Tra le vittime c'è almeno un bambino di meno di un anno ma il bilancio è ancora provvisorio. Il sindaco De Blasio, subito accorso sul luogo della tragedia: "Il peggior incendio mai visto in città".

L'incendio è scoppiato a nord di New York, ed ha devastato un edificio di cinque piani al 2363 Prospect Avenue nel Bronx. "Il fuoco è iniziato al primo piano e si è diffuso rapidamente ai piani superiori. Le persone non hanno avuto scampo", ha dichiarato il capo del Dipartimento dei vigili del fuoco di New York City Daniel Nigro. Più di 160 pompieri e decine di mezzi sono accorsi sulla scena.



Il sindaco di New York, Bill de Blasio, è subito arrivato nel quartiere: "Questa è la peggior tragedia causata dal fuoco che abbiamo visto in questa città. Sarà una delle peggiori stragi in un incendio della storia". Almeno 12 le persone salvate dai soccorritori. Per incontrare un incendio più grave a New York bisogna riandare al 1990, quando le fiamme, sempre nel Bronx, avvolsero l'Happy Land Social Club uccidendo 87 persone.