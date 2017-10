Incendio in California, medici lasciano bruciare le loro case e rimangono sul posto di lavoro per curare i malati

Abbandonano la loro casa in fiamme per curare i pazienti dell’ospedale. E' una delle storie di altruismo che giune dalla California, dove un gigantesco incendio ha causato tredici morti e migliaia di sfollati. Alcuni medici del Santa Barbara Memorial Hospital sono rimasti al loro posto, nonostante la loro abitazione fosse stata appena distrutta dai roghi.

Secondo quanto riporta il quotidiano locale SfGate, Chad Krilich - il responsabile della struttura sanitaria - è riuscito a salvare solo qualche oggetto, tra cui la foto del matrimonio e il suo animale domestico. Poi, nel cuore della notte, si è precipitato al lavoro. Anche Elizabeth e Joseph Tito, due chirurghi, hanno preferito aiutare gli altri piuttosto che preoccuparsi del loro futuro. La coppia si era appena trasferita dalla costa est per sottrarsi agli uragani o al maltempo. "A quanto pare abbiamo scambiato i cicloni col fuoco", hanno commentato.



Nonostante il fumo e la cenere, l’ospedale è rimasto in piena attività. Moltissimi cittadini hanno riportato ferite fuggendo dagli edifici, altri sono rimasti coinvolti in incidenti stradali o sono stati trasferiti al Santa Barbara dopo essere stati evacuati da altre cliniche della zona.