Incendio di Londra, le autorità: "Difficile che ci siano altri superstiti"

Le autorità non si aspettano di trovare altre persone vive all'interno della Grenfell Tower, il grattacielo andato a fuoco martedì notte a Londra . Lo ha detto il capo dei vigili del fuoco, sottolineando che ancora non è possibile fornire un bilancio preciso delle vittime e che ci vorranno settimane per bonificare tutto l'edificio.

Decine i dispersi - Si sono moltiplicati gli appelli ad autorità e soccorsi, come anche le telefonate di amici e parenti alla disperata ricerca di notizie su chi ancora manca all'appello. Si cercano gli sfollati negli ospedali o nei centri predisposti per gli sfollati a North Kensington, dopo la tragedia.



La polizia sta preparando un nuovo aggiornamento del numero delle vittime, mentre i pompieri, scrivono sul sito della Bbc, hanno lavorato per tutta la notte all'interno della torre dove alcune parti dell'edificio continuano a bruciare. Dopo la fase di soccorso si sta ormai passando al recupero dei corpi.



La Regina: "Prego per le famiglie delle vittime" - "I miei pensieri e le mie preghiere vanno alle famiglie che hanno perso i loro cari nell'incendio della Grenfell Tower e alle molte persone che sono gravemente ferite in ospedale". E' il messaggio della Regina Elisabetta diffuso da Buckingham Palace.