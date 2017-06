Incendio a Londra, polizia: "Ritenuti morti i 58 dispersi" | La May incontra i superstiti

Incendio Londra, proteste contro il governo davanti a Downing Street 1 di 11 Afp Afp Incendio Londra, proteste contro il governo davanti a Downing Street 2 di 11 Afp Afp Incendio Londra, proteste contro il governo davanti a Downing Street 3 di 11 Afp Afp Incendio Londra, proteste contro il governo davanti a Downing Street 4 di 11 Afp Afp Incendio Londra, proteste contro il governo davanti a Downing Street 5 di 11 Afp Afp Incendio Londra, proteste contro il governo davanti a Downing Street 6 di 11 Afp Afp Incendio Londra, proteste contro il governo davanti a Downing Street 7 di 11 Afp Afp Incendio Londra, proteste contro il governo davanti a Downing Street 8 di 11 Afp Afp Incendio Londra, proteste contro il governo davanti a Downing Street 9 di 11 Afp Afp Incendio Londra, proteste contro il governo davanti a Downing Street 10 di 11 Afp Afp Incendio Londra, proteste contro il governo davanti a Downing Street 11 di 11 Afp Afp Incendio Londra, proteste contro il governo davanti a Downing Street leggi dopo slideshow ingrandisci

La May riceve i superstiti - L'incontro fra la May e alcuni sopravvissuti all'incendio è avvenuto a Downing Street. Lo ha annunciato un portavoce del governo britannico, dopo le critiche e le contestazioni piovute sulla May per la gestione della tragedia e per aver evitato un confronto diretto con le persone coinvolte.



Il primo ministro ha promesso "un'inchiesta pubblica aperta e trasparente", con le spese legali dei coinvolti e delle famiglie delle vittime pagate dal governo di Londra. In una nota diffusa al termine del faccia a faccia con i sopravvissuti al rogo, Theresa May ha confermato che "il fondo di emergenza di 5 milioni di sterline annunciato venerdì viene ora distribuito in modo che le persone possano acquistare vestiti, cibo e altri beni essenziali", precisando che "se ci sarà bisogno di fondi aggiuntivi, verranno forniti".



Il governo si è inoltre anche impegnato a ricollocare entro tre settimane tutte le persone rimaste senza casa, che dovrebbero rimanere nello stesso quartiere per garantire la continuità scolastica ai bambini, e a fornire assistenza legale gratuita alle vittime durante l'inchiesta. "E' stato deciso che gli inquirenti riferiranno a me personalmente - ha affermato la premier britannica - come primo ministro, sarò responsabile dell'attuazione delle sue conclusioni".



Proteste davanti a Downing Street - Intanto un migliaio di persone si è radunato davanti a Downing Street per protestare contro la premier, chiedendone le dimissioni immediate.