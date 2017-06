Incendio a Londra, la polizia: "Ritenuti morti i 58 dispersi" | La May incontra i superstiti

La May riceve i superstiti - La premier britannica, Theresa May, riceverà a Downing Street alcuni dei superstiti dell'incendio. Lo ha annunciato un portavoce del governo britannico, dopo le critiche e le contestazioni piovute sulla May per la gestione della tragedia e per aver evitato un confronto diretto con le persone coinvolte. "Incontrerà un gruppo di residenti, vittime, volontari e leader della comunità locale", ha confermato il portavoce.



Proteste davanti a Downing Street - Intanto un migliaio di persone si è radunato davanti a Downing Street per protestare contro la premier, chiedendone le dimissioni immediate.