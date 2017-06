Incendio a Londra, in mille protestano davanti a Downing Street

Un migliaio di persone si è radunato davanti a Downing Street per protestare contro Theresa May, e il modo con cui ha gestito la tragedia dell'incendio della Grenfell Tower. La folla ha chiesto le dimissioni immediate della premier britannica, che in giornata ha ricevuto una delegazione di sopravvissuti all'incidente e di soccorritori volontari e ha tenuto una riunione della task force creata dopo il disastro.