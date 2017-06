Incendio a Londra, 83 persone si rifiutano di lasciare casa

Ottantatre persone si sono rifiutate di lasciare i loro appartamenti a Chalcots Estate, il complesso di grattacieli popolari a Camden, nel nord di Londra, dove da questa notte è in corso un'evacuazione per il rischio di incendi. Sono oltre 600 finora le abitazioni che sono state abbandonate dai residenti su decisione del municipio dopo la tragedia alla Grenfell Tower. Circa 4mila persone in questo momento restano sfollate in attesa di una sistemazione.