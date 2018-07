Incendi in Grecia, salgono a 88 le vittime: identificati 4 minori

E' salito a 88 il numero delle persone rimaste uccise negli incendi che hanno devastato la zona di Atene, in Grecia. Lo riferisce il ministero della Sanità, aggiungendo che tra le vittime sono stati identificati quattro minorenni. Sono una decina le persone ancora in gravi condizioni. Ci sono molti bambini tra le vittime dal momento che Mati, la città più colpita dai roghi, è una località frequentata da pensionati che portano in vacanza i nipoti.