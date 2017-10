Incendi in California, sale a 17 il numero dei morti

E' salito a 17 morti il tragico bilancio dei roghi che da giorni stanno devastando la California, in particolare le contee di Napa, Sonoma e Yuba, famose in tutto il mondo per la produzione di vino. Il governatore, Jerry Brown, ha decretato lo stato di emergenza e il presidente Trump ha approvato la dichiarazione di disastro naturale. Migliaia di case e almeno 40mila ettari di terreno sono andati distrutti, e oltre 20mila persone sono state sfollate.