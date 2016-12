Incendi ad Haifa, rientrano a casa gli 80mila sfollati | Su Twitter spopola #IsraeleBrucia, l'ombra dell'Isis

La polizia israeliana ha annunciato che possono rientrare nelle loro case tutte le persone a cui era stato ordinato di lasciare le abitazioni a causa degli incendi che hanno colpito maggiormente la zona di Haifa , nel nord ovest del Paese. Secondo le stime ufficiali, si tratterebbe di 80mila persone . Si allarga nel frattempo l' ipotesi terroristica dietro agli attacchi ad Israele: l'Isis ha infatti diffuso una mappa delle aree incendiate, ma al momento non c'è alcuna rivendicazione .

Netanyahu: "E' terorrismo" - "L'incendio doloso è terrorismo e come tale sarà punito": così ha ammonito il premier Benjamin Netanyahu. Altre autorità israeliane hanno parlato di "Intifada degli incendi dolosi", in riferimento alle passate rivolte palestinesi contro Israele. Il sospetto di una matrice terroristica all'origine degli incendi rimane ancora da dimostrare. Lo Stato ebraico ha denunciato la campagna di soddisfazione per la situazione, apparsa su numerosi siti arabi dove si è inneggiato all'incendio e si è diffuso l'hashtag IsraeleBrucia.