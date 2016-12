"Cantiere del secolo" - Il tunnel, che rende i collegamenti fra Nord e Sud Europa più veloci, ha "un alto valore simbolico del quale come Italia siamo molto grati alla Svizzera: in un momento in cui si costruiscono muri, la Svizzera ha fatto una galleria di collegamento e di occasioni di incontro", ha ricordato il nostro presidente del Consiglio. "E' un'opera fondamentale per la quale l'espressione cantiere del secolo è giustificata", ha quindi aggiunto.