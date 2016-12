In Ue 1,4 mln migranti in 2 anni

L'Unhcr prevede l'arrivo in Europa di 1,4 milioni di migranti tra 2015 e 2016. In un nuovo documento dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati si legge che "sono fino a 700mila le persone in cerca di sicurezza e di protezione internazionale in Europa nel 2015". Per il 2016 si stimano dati simili, "anche se ci potrebbe essere un numero maggiore di arrivi rispetto a quest'anno".