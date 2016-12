In Sud Corea le olimpiadi militari

I militari provenienti da 122 Paesi del mondo si sfideranno in Corea del Sud nell'ambito dei Giochi militari mondiali in programma a Mungyeong per 10 giorni a partire dal 2 ottobre. La Corea del Nord ha fatto sapere che non parteciperà all'evento, promosso dall'International Military Sports Council. E' comunque prevista la presenza di 7.300 atleti; tra le delegazioni più numerose ci sarà proprio quella della Corea del Sud, con 278 militari.