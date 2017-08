L'arcobaleno circolare è un fenomeno ottico inusuale, impossibile da osservare per intero da terra. Se invece si raggiungono altezze molto elevate, ad esempio a bordo di un aereo, ci si presenta davanti ai nostri occhi in tutta la sua bellezza. Oppure ci si può anche trovare sulla cima di un grattacielo come è successo a San Pietroburgo, in Russia. Il Lakha Center è un edificio di 460 metri ancora in costruzione e dalla sua sommità è stata ripresa la scena, sfatando così il mito della pentola d'oro: l'arcobaleno, in realtà, non ha fine.