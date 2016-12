9 maggio 2015 In Russia la colossale parata per la vittoria sul nazismo, assenti i leader Occidente Nella piazza Rossa 16mila soldati. I ministri degli Esteri di Italia e Francia, Paolo Gentiloni e Laurent Fabius, non hanno partecipato alla parata, ma hanno presenziato alla cerimonia di deposizione dei fiori alla Tomba del Milite Ignoto Tweet google 0 Invia ad un amico

10:59 - Russia in festa per il 70esimo anniversario della vittoria sovietica sul nazismo. Sotto un cielo sereno, a Mosca nella piazza Rossa sfilano 15mila soldati russi, 1.300 militari stranieri, circa 200 mezzi corazzati e 143 tra aerei ed elicotteri, in quella che è stata annunciata come la più imponente parata della Russia contemporanea. La maggior parte dei leader occidentali ha declinato l'invito del Cremlino a causa della crisi ucraina.

Meno della metà dei 68 leader mondiali invitati siede in tribuna (per il 60esimo erano invece presenti 53 tra capi di Stato e di governo). Tra i presenti spicca Xi Jinping, presidente della Cina con cui Mosca ha stretto una partnership strategica a tutto campo. Oltre a lui, i presidenti di India, Sudafrica e Cuba. E il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-Moon.



La parata militare è per la Russia anche un'occasione per sfoggiare la propria potenza bellica in quella che è una vera e propria vetrina dei più moderni moderni mezzi militari russi: il pezzo forte della sfilata è il carro armato T-14 Armata, nuova punta di diamante dell'esercito russo, ma sono presenti anche numerosi altri nuovi mezzi corazzati e complessi missilistici.



I ministri degli Esteri di Italia e Francia, Paolo Gentiloni e Laurent Fabius, non presenziano alla parata, ma parteciperanno alla cerimonia di deposizione dei fiori alla Tomba del Milite Ignoto, nei Giardini Aleksandrovskij, e al successivo ricevimento al Cremlino con i capi delle delegazioni e il corpo diplomatico. Domenica sarà invece la cancelliera tedesca Angela Merkel a deporre una corona di fiori al milite ignoto prima di essere ricevuta da Putin.