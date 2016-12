In Russia corpi vittime aereo Sinai

I corpi di 144 delle vittime del disastro aereo in Sinai sono rientrati in Russia. Lo si apprende dalla Bbc. Un aereo da trasporto russo è atterrato lunedì mattina a San Pietroburgo con i resti della maggior parte delle 224 vittime dell'Airbus A321-200 precipitato in Egitto sabato scorso. In serata decollerà un secondo aereo con altri corpi.