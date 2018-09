24 settembre 2018 15:46 In Perù Lenin ha sfidato Hitler per le elezioni a Yungar, cittadina sulle Ande Il curioso episodio riguarda un peruviano che si chiama come il rivoluzionario russo che ha presentato ricorso contro il candidato sindaco di Yungar che si chiama come il cancelliere tedesco

Yungar è una piccolissima cittadina sulle Ande peruviane e il prossimo 7 ottobre sono in programma le elezioni per scegliere chi sarà il nuovo sindaco. Tra questi ce n’è uno che si chiama Hitler Alba, per il partito centrista Somos Perù. Il nome però ha indispettito Lenin Vladimir Rodriguez, che ha presentato un esposto contro la candidatura di Hitler per richiederne l’annullamento. Le autorità peruviane hanno però dato ragione a Hitler e torto a Lenin.

L’epiosodio ovviamente ha avuto un forte riscontro mediatico dati i nomi dei due contendenti. Come hanno sottolineato entrambi però, non c’è niente in comune con il dittatore tedesco e il rivoluzionario russo. In seguito al ricorso presentato e rigettato dalle autorità, Hitler ha detto di avere il sospetto che tutto sia stato architettato dai suoi oppositori. Lenin dal canto suo ha poi evitato di rilasciare una dichiarazione pubblica.

Hitler è già stato sindaco di Yungar dal 2011 al 2014. Il suo nome viene da un’idea di suo padre, che però era inconsapevole di quanto fatto dall’omonimo tedesco negli anni ’30. Hitler Alba ha raccontato di aver pensato varie volte di cambiare nome all’anagrafe, salvo poi ripensarci perché questo non ha mai rappresentato un problema per la sua carriera politica.