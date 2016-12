In Iran due nuove centrali atomiche

La prossima settimana Iran e Russia inizieranno a lavorare a un progetto per la costruzione di due centrali nucleari: ad annunciarlo è stato il portavoce dell'Agenzia atomica iraniana, Behrouz Kamalvandi. Si tratta, con tutta probabilità, di un progetto che rientra nell'accordo tra le agenzie atomiche dei due Paesi per altre due centrali a Busheur: la prima, sempre costruita dai russi, non è mai stata ritenuta un rischio per potenziali usi militari.