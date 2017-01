18 gennaio 2017 08:17 In India è strage da selfie: due adolescenti investiti da treno in corsa mentre si scattavano foto sui binari Eʼ accaduto a New Delhi. Altri due ragazzi erano stati travolti da un fiume in piena un anno fa mentre erano in posa per lʼautoscatto. Eʼ emergenza nel Paese dove si muore di più per questa sciocca moda

In India si muore di selfie. La moda dell'autoscatto in situazioni estreme è di tendenza tra i più giovani, che sfidano i pericoli per una foto fuori dal comune, ma ci lasciano la vita. L'ultimo episodio è accaduto a New Delhi: un gruppo di adolescenti si sfidava tra i binari ferroviari a colpi si scatti cercando di ritrarsi con il treno che sopraggiungeva alle spalle. Due di loro hanno evitato il primo, ma sono stati centrati in pieno dal convoglio che proveniva dal lato opposto. Altri sono gli episodi simili in tutto il Paese che conquista il primato mondiale di maggior numero di morti per selfie.

"Mentre scattavano foto, i ragazzi hanno visto il treno arrivare verso di loro e sono spostati. Ma un altro convoglio provenivano dalla parte opposta e due di loro sono stati investiti", ha riferito un ufficiale di polizia ferroviaria a The Indian Express. "Abbiamo recuperato lo smartphone dei ragazzi che è stato utilizzato per i selfie tra i binari e con i treni in corso - ha aggiunto il vicecommissario Ahmed Parwaiz all'Hindustan Times. - Nella sua memoria abbiamo trovato immagini e video. Il video è stato inviato ad analizzare, mentre le fotografie confermano che i giovani stavano saltellando da un binario all'altro".