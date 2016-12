In Gran Bretagna si reclutano i "Guerrieri di Facebook"

09:36 - L'Esercito inglese cerca i "Guerrieri di Facebook", forze speciali con abilità nelle operazioni psicologiche e nell'uso dei social media in grado di intraprendere un nuova e non convenzionale guerra, che non prevede più i soliti campi di battaglia. Nell'era dell'informazione infatti le sfide cavalcano l'etere e così la 77esima Brigata recluta forze 2.0. "La divisione è stata creata per affrontare il conflitto moderno da pc e smartphone", afferma una fonte dell'esercito.

E' ormai largamente riconosciuto, spiega la fonte, "che le azioni degli altri in un campo di battaglia moderno possono essere influenzate attraverso modalità che non sono necessariamente violente".



E' il caso di prendere d'esempio l'Isis. Il conflitto contro le milizie dello Stato islamico ha fatto emergere infatti l'importanza di Internet per la jihad, nel reclutamento di nuovi jihadisti o per lanciare nuove minacce contro l'Occidente.



Già in America e in Israele esiste un'unità del genere. In Gran Bretagna la divisione sarà composta da 1.500 specialisti in grado di controllare i contenuti delle notizie in Rete, 24 ore su 24; l'unità sarà online a partire da aprile.