Tra paura e ilarità, probabilmente degli spettatori, è andata in scena a Mosca la "brutta avventura" per fortuna a lieto fine per una automobilista donna, in coda all'interno di una galleria. Visto che le macchine tardavano a muoversi, e la colonna non prometteva nulla di buono, la sfortunata signora ha pensato bene di abbandonare l'abitacolo, senza per tirare il freno a mano. Inutili i tentativi di risalire in corsa, che sono anche costati una brutta slogatura.