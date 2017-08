In Canada operai si fotografano con una vecchia bomba, gli esperti: ancora attiva

Scalpore in Canada per alcune foto pubblicate su Facebook, che ritraggono un gruppo di operai, impegnati in un cantiere in Quebec, in posa con una munizione da cannone datata 1759. I lavoratori infatti, ritrovata la bomba inesplosa e risalente alla battaglia della piana di Abraham (combattuta nell'ambito della Guerra dei sette anni tra l'esercito britannico e quello francese), si sono avvicinati convinti fosse ormai innocua. Ipotesi smentita dagli esperti.