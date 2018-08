In barca a vela per andare a fare la jihad: fermati in Francia

I servizi segreti francesi hanno fermato un 45enne e un 21enne che, a bordo di una barca a vela, avevano intenzione di raggiungere la Siria per unirsi all'Isis e combattere la jihad. Il 45enne voleva portare con sé anche la figlia di 10 anni: è stata però la madre della bimba a lanciare l'allarme rivolgendosi alle forze dell'ordine. Indagati per associazione terroristica, i due sono stati posti in detenzione provvisoria.