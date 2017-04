Imprenditore sannita 59enne ucciso con un trapano in Portogallo

Antonio Iarossi, un imprenditore del settore del marmo di 59 anni di Airola (Benevento), è stato ucciso in circostanze ancora non del tutto chiarite in Portogallo, nella città di Borba, dove lavorava con la sua azienda. L'uomo sarebbe stato ucciso sabato con un trapano da un suo dipendente, pare di origine marocchina, in seguito ad una discussione per motivi di lavoro. Ad Airola vivono la moglie e i due figli della vittima.