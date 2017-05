Immigrazione Usa, boom di arresti nei primi 100 giorni di Trump

Gli Stati Uniti hanno registrato un boom di arresti di immigrati irregolari o sospetti tali nei primi cento giorni della presidenza di Donald Trump. Tra il 22 gennaio e il 29 aprile del 2017 in manette sono finite 41.318 persone, oltre 400 al giorno. E' cresciuto in modo notevole anche il numero di immigrati arrestati pur non avendo la fedina penale "sporca". Lo riferisce l'agenzia federale americana preposta al controllo delle frontiere.