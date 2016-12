Immigrazione, Ue: "L'Italia non è sola" Esteso Triton, pronte nuove risorse

14:18 - Bruxelles ha deciso di rafforzare la sua assistenza all'Italia per l'immigrazione. Lo ha annunciato il commissario europeo Dimitris Avramopoulos, sottolineando che Roma non è sola e che l'operazione Triton sarà estesa almeno fino a fine 2015. "L'esecutivo Ue - ha aggiunto - è pronto a reagire rapidamente a qualsiasi richiesta dell'Italia di aumentare le risorse per Triton". Stanziati 13,7 milioni dal fondo per l'Asilo.

"Abbiamo sentito l'appello dell'Italia e stiamo rispondendo in tutti i modi che possiamo", ha ribadito il primo vicepresidente della Commissione Ue Frans Timmermans in una nota. "Siamo pronti a rispondere in modo costruttivo se l'Italia identifica la necessità di rafforzare le risorse per l'operazione Triton". "Fino a quando ci sono guerre e crisi nel nostro vicinato - ha sottolineato - le persone continueranno a rischiare la loro vita in cerca di coste europee. Non c'è una soluzione semplice per questo problema complesso, ma è chiaro che non c'è una soluzione nazionale. C'è solo una soluzione europea".



Mogherini: "Aumentata la partnership con i Paesi terzi" - Intervenuto anche l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini. "Mentre lavoriamo per affrontare la drammatica situazione in Libia - ha spiegato - abbiamo deciso di rafforzare la nostra partnership con i Paesi terzi lungo le principali rotte migratorie, come parte della nostra cooperazione per il processo di Khartoum e Rabat. Questo dovrebbe contribuire a smantellare le reti criminali di trafficanti e dare la massima protezione ai bisognosi, a partire dalle aree di vicinato in crisi".



Gentiloni: "Bene Ue, primo passo" - "E' un primo passo in risposta alle sollecitazioni del governo italiano: confidiamo che al certice dei commissari del 4 marzo sull'Agenda per la Migrazione, siano definite ulteriori azioni per far fronte all'urgenza della sfida". Così il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni commenta il rafforzamento dell'assistenza all'Italia deciso da Bruxelles.