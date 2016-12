Immigrazione, Ue: "C'è spazio per discutere i criteri sulle quote"

13:13 - Sulla proposta legislativa relativa alle misure d'emergenza sull'immigrazione, che sarà presentata mercoledì, la Commissione Ue sta "lavorando in stretto contatto con gli Stati". A farlo sapere è uno dei portavoce dell'esecutivo europeo, Natasha Bertaud, secondo la quale "c'è spazio per discutere i criteri" sulle quote. L'apertura arriva dopo che, lunedì, Madrid aveva chiesto di rivedere la modalità di distribuzione dei migranti tra i vari Paesi.

Migranti, lite Ue sulle quote di Pietro Suber

"Su quote emergenza Parigi è con noi" - La portavoce dell'esecutivo di Bruxelles ha poi sottolineato che "non c'è incompatibilità tra la posizione" di Francia e la Commissione Ue sul meccanismo di ricollocamento temporaneo per i richiedenti asilo da Stati in prima linea, in situazioni di emergenza. "Su questo la Commissione ha contattato Parigi e può contare sul suo sostegno", ha aggiunto.