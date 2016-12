Immigrazione, Orban: Ue incapace

Sul tema dell'immigrazione "i leader europei hanno dimostrato chiaramente di non essere in grado di gestire la situazione". Lo ha detto il premier ungherese Viktor Orban dopo aver incontrato il presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz. "Il problema non è europeo, è un problema tedesco. Tutti vogliono andare in Germania. Nessuno vuole restare in Ungheria, Slovacchia o Estonia", ha poi aggiunto.