Immigrazione, Onu promuove Italia

Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, è rimasto "molto colpito dagli sforzi messi in campo dall'Italia per salvare gli immigrati nel Mediterraneo". Lo ha detto il portavoce del Palazzo di Vetro, Stephane Dujarric, aggiungendo come il numero uno delle Nazioni Unite abbia verificato in prima persona il lavoro svolto dal nostro Paese recandosi sulla nave San Giusto della Marina militare italiana.