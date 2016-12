Immigrazione,Onu: grazie all'Italia

"Grazie all'Italia per il suo impegno nel salvataggio dei migrati nel Mediterraneo e per il sostegno al lavoro dell'Onu in Libia". Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon al ministro degli Esteri Paolo Gentiloni nel corso di un incontro al Palazzo di Vetro, a New York. Ban ha anche informato il titolare della Farnesina sui progressi verso il raggiungimento di un accordo a Parigi sul cambiamento climatico.