Immigrazione, ok a piano anti scafisti Cops approva missione militare Ue

Francia: "Continua riccompagnamento migranti a frontiera" - La fonte della prefettura francese assicura che il "riaccompagnamento" dei migranti irregolari verso l'Italia "continua in modo normale", sulla base del trattato franco-italiano di Chambe'ry. In questo modo vengono smentite le voci di stampa secondo cui Parigi avrebbe allentato le maglie dei respingimenti a Ventimiglia.



La riunione del Cops - L'approvazione ufficiale da parte del Cops è arrivata il giorno dopo la cosiddetta "Force generation Conference", indetta per quantificare i mezzi che saranno forniti dagli stati membri alla missione guidata dal contrammiraglio Enrico Credendino. Stando alle fonti, i 28 hanno concordato che per il passaggio da una fase a quella successiva sarà necessaria una decisione "politica", da prendere con una riunione dei ministri o dei rappresentanti permanenti.



Le fasi del piano - Nella prima e nella seconda fase è previsto che l'operazione si svolga in acque internazionali. Nella terza, per la quale è considerato "indispensabile" il mandato di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu e "utile" l'assenso se non la richiesta di intervento da parte di un governo libico di unità nazionale. Il piano operativo di EuNavFor prevede interventi "nelle acque territoriali, nelle acque interne e sulla costa" libica per distruggere la rete dei trafficanti.



Cosa prevede la prima fase - L'ok formale di lunedì 22 giugno inaugurerà solo la prima fase del piano. Quest'ultima dovrebbe durare "due o tre mesi", durante i quali il principale obiettivo sarà la raccolta di informazioni sul network dei trafficanti, usando droni, satelliti ed i mezzi di ascolto elettronici di cui sono dotate le navi militari. In questa fase, seguendo le norme del diritto del mare, i mezzi impiegati nell'operazione potranno essere chiamati a salvataggi di barconi in difficoltà.



Seconda fase: caccia "attiva" ai trafficanti - Col passaggio alla seconda fase, che dovrà essere chiesto dal comandante dell'operazione, comincerebbe invece la "caccia" attiva - sempre in acque internazionali - ai mezzi dei trafficanti, l'arresto degli scafisti oltre al salvataggio dei migranti.



Migranti "nel primo porto sicuro" - Il Comitato politico e di difesa ha disposto che anche per i salvataggi con i mezzi militari (che legalmente sono territorio dello stato di cui battono bandiera) saranno valide le regole d'ingaggio applicate per l'Operazione Triton. I migranti saranno trasportati "nel primo porto sicuro" e solo qui saranno avviate le procedure per la selezione dei richiedenti asilo ed il rinvio ai paesi d'origine di chi non ha titolo per la protezione internazionale.