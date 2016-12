Immigrazione, Merkel: no a muri

Per la cancelliera tedesca Angela Merkel "non ha senso erigere muri" per contrastare il flusso di migranti. Parlando a Belgrado in una conferenza stampa con il premier serbo Aleksandar Vucic, la Merkel si è riferita alla decisione del governo ungherese di innalzare una barriera lungo i 175 km del confine serbo. "L'attuale sistema esistente nella Ue in fatto di immigrazione semplicemente non funziona più", ha concluso.