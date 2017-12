Immigrazione: la Corte Suprema Usa ha dato il via libera al "travel ban" di Trump

La terza e ultima versione del "travel ban" voluto da Donald Trump può, per ora, entrare in vigore nella sua interezza mentre continua la battaglia legale tra il governo americano e chi si oppone al provvedimento che chiama in causa soprattutto i cittadini di sei nazioni prevalentemente musulmane. Lo ha deciso la Corte Suprema regalando una vittoria al presidente americano.



In gioco c'è un divieto permanente di ingresso negli Usa per gran parte dei cittadini di Iran, Libia, Siria, Yemen, Somalia, Chad e Corea del Nord oltre ad alcuni funzionari del governo venezuelano e delle rispettive famiglie. Il massimo organo giudiziario statunitense ha accolto la richiesta, fatta nella seconda metà del novembre scorso, del dipartimento di Giustizia. Due giudici liberal, Ruth Bader Ginsburg e Sonia Sotomayor, hanno votato contro.



Ha vinto la linea promossa dal rappresentante dell'amministrazione Trump, Noel J. Francisco, secondo cui il presidente ha agito nel rispetto dei suoi poteri per controllare l'immigrazione. Francisco ha spiegato che l'ordine esecutivo dello scorso 24 settembre con cui il nuovo travel ban è stato emesso ha fatto seguito "a una analisi completa e globale delle informazioni condivise con governi stranieri e che sono usate per controllare stranieri che puntano a entrare in Usa".



Casa Bianca: "Non siamo sorpresi" - Il bando dagli arrivi da sei Paesi a maggioranza musulmana è "legale ed essenziale per proteggerci". Lo afferma la Casa Bianca, dicendosi "non sorpresa" dal via libera della Corte Suprema all'attuazione del bando.