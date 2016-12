Immigrazione, è record di sbarchi: solo a luglio 107mila arrivi in Ue

Gli arrivi di migranti a luglio negli Stati dell'Unione Europea hanno raggiunto la cifra record di 107.500, più del triplo rispetto allo stesso periodo del 2014. Viene così superata per la prima volta la soglia dei 100mila ingressi in un solo mese. A rivelarlo è Frontex, l'istituzione che coordina il pattugliamento delle frontiere Ue. Tra gennaio e luglio il numero degli arrivi in Ue si attesta così a un totale 340mila.