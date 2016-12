Immigrati prima "paura" per europei

Per gli europei l'immigrazione è il problema top a cui l'Ue deve far fronte superando anche i timori sull'economia. Lo ha stabilito Eurobarometro, il sondaggio d'opinione condotto dal parlamento di Bruxelles sui cittadini Ue. Per il 38% degli europei (+14% su autunno 2014) l'immigrazione è la prima preoccupazione: la più citata in 20 Stati, con picchi a Malta (65%) e Germania (55%). Migranti prima preoccupazione per il 43% degli italiani.