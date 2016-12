16:58 - "La risposta del governo italiano all'emergenza emigrazione, è stata coraggiosa e audace, nonostante il dissenso di chi si è detto reticente a destinare 9 milioni di euro al mese alle operazioni di soccorso in mare". Lo ha detto il relatore speciale dell'Onu, Francois Crepeau. "Per quanto necessaria, Frontex è una risposta insufficiente quando sono in gioco così tante vite umane", ha aggiunto.