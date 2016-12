Immigrati, Libia: "Ue si coordini"

"Le autorità libiche stanno facendo quello che possono per far fronte ai flussi migratori. I Paesi dell'Ue devono coordinarsi con la Libia". Lo ha detto all'agenzia Lana il numero due dell'Autorità anti-immigrazione della Libia, Mohamed Abu Breida. "Colpire barconi in acque libiche sarebbe una flagrante violazione della nostra sovranità", ha poi aggiunto.