Imbarazzo al Pentagono, dirigibile finisce fuori controllo e causa un maxi blackout

09:08 - Un dirigibile radar si è staccato dai cavi che lo tenevano agganciato ad una base militare nel Maryland ed è volato per diverse ore senza controllo sui cieli della Pennsylvania inseguito da due caccia F-16, prima di sgonfiarsi e finire al suolo. L'incidente, sul quale è stata aperta un'inchiesta, ha creato non poco imbarazzo al Pentagono anche perché l'aerostato ha provocato danni un blackout in Pennsylvania: 30mila le persone rimaste al buio.

Se avesse continuato la sua "passeggiata" nei cieli, i caccia sarebbero stati probabilmente costretti ad abbattere il dirigibile, grande quanto un campo da calcio, per evitare pericoli al traffico aereo. L'aerostato, noto in codice come "Jlens" (Joint Land Attack Cruise Missile Defense Elevated Netted Sensor System), e per il quale sono stati spesi 2,7 miliardi di dollari, è dotato di un radar in grado di individuare eventuali minacce o missili crociera, diretti verso Washington o le altre grandi città della costa orientale.



E' stato lo stesso dipartimento di Difesa a diffondere la notizia che il dirigibile si era sganciato, per motivi ancora da accertare, dai cavi nella base di Aberdeen, poco fuori Washington. Subito è scattato l'allarme e due caccia sono stati inviati a seguire il suo spostamento e a monitorare il percorso. Allertato anche il comando Norad che gestisce le operazioni nello spazio americano.



Il dirigibile ha continuato a volare fino a colpire i cavi elettrici lasciando al buio migliaia di persone, prima di perdere quota e quindi di sgonfiarsi per atterrare nella cittadina di Muncy, 80 miglia a nord di Harrisburg. Il portavoce di Norad, il capitano Scott Miller, ha detto che il dirigibile è dotato di un dispositivo per lo sgonfiamento, ma al momento non è chiaro come si sia attivato.