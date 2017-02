Il Washington Post cambia la testata contro le politiche di Trump

Secondo il Washington Post, Trump, nei suoi primi 33 giorni alla Casa Bianca, ha collezionato 132 dichiarazioni false o ingannevoli, prevalentemente su Twitter (34%), ma anche in discorsi suoi (31%) o preparati (24%). In pratica non c'è stato un giorno senza una "bugia". Tra gli argomenti più gettonati per le sue "fake news", l'immigrazione (24 dichiarazioni degne di Pinocchio), primati biografici (17) e posti di lavoro (17). La lista sarà aggiornata per tutti i primi 100 giorni della sua presidenza.