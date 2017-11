Il Venezuela rischia il default, attesa per riunione dei creditori

E' alta tensione in Venezuela dove crescono i timori sul rischio che il governo di Nicolas Maduro possa essere costretto a dichiarare il default sull'intero debito estero del paese. La parola finale spetta alla riunione di creditori privati convocata per lunedì a Caracas. Nelle ultime ore l'azienda elettrica pubblica del paese è fallita per non aver pagato gli interessi su uno dei suoi bond.