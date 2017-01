Il tycoon Carlos Slim sfida Trump e lancia un canale tv messicano negli Usa

L'annuncio arriva a poche ore dal giuramento del presidente eletto, che intende costruire un muro con il Messico nonché rivedere gli accordi commerciali del Nafta, rischiando così di far scivolare il Messico in una crisi economica.



Proprio per le posizione radicali di Trump nei confronti del suo Paese, Slim aveva sostenuto Hillary Clinton definendo disastrosa la possibilità di una presidenza Trump. Da qui era partita l'accusa del presidente eletto americano riguardo l'ipotesi di un grosso finanziamento da parte del magnate messicano alla candidata dem. Passate le elezioni, era tornata la pace tra i due uomini di potere, ufficializzata da un tweet di Trump e da una cena nella sua residenza Mar-a-lago a Palm Beach lo scorso 19 dicembre. Resta da vedere, adesso, come si manterranno i rapporti dopo l'annuncio di Slim e una volta che Trump si sarà insediato alla Casa Bianca.