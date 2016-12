8 dicembre 2014 Il tifone Hagupit devasta le Filippine: almeno 27 morti Raffiche di vento fino a 200 chilometri all'ora e piogge torrenziali sulla parte orientale dell'arcipelago. Danni alle abitazioni. I due morti nell'isola di Ilo Tweet google 0 Invia ad un amico

10:11 - Sono almeno 27 le vittime del supertifone Hagupit che sta flagellando l'arcipelago delle Filippine con raffiche di vento da 200 chilometri orari. L'agenzia di coordinamento della protezione civile, come riferito dai media locali, ha reso noto che ci sono almeno un milione di evacuati, e i danni alle abitazioni sono ingentissimi.

"Molte case, soprattutto sulla costa, sono state distrutte dal forte vento", ha detto Stephany Uy Tan, sindaco di Catbalogan, una grande città di Samora. "Molti alberi sono stati sradicati, le linee dell'elettricità sono state distrutte e ci sono alluvioni".



Nei giorni scorsi le autorità avevano fatto evacuare un milione di abitanti. Molti villaggi in zone rurali sono tuttora isolati dato il blackout delle comunicazioni. E se per la conta di vittime e danni bisognerà aspettare ancora qualche giorno, il lavoro di ricostruzione sarà comunque ingente. Per le 25 mila persone che vivono ancora in tende o alloggi temporanei dalla catastrofe di un anno fa, per esempio, c'è il forte rischio che serviranno nuove sistemazioni.