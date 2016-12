Il suo van finisce all'Isis, idraulico texano fa causa al concessionario per 1 mln di dollari

Fatale quella decalcomania con numero di telefono lasciata sulla portiera del suo vecchio furgone, dato indietro nel 2013 a una concessionaria di Houston, in Texas, in cambio di uno nuovo. Da quando quel suo mezzo è finito nelle mani degli uomini dell'Isis, ad Aleppo, in Siria, ed è apparso in un video mentre viene impiegato per sparare missili antiaerei contro il regime, il suo cellulare ha squillato oltre mille volte e per l'idraulico Mark Oberholtzer di Texas City la vita è diventata un incubo. Così ha deciso di portare in tribunale il concessionario che gli aveva impedito di cancellare quelle scritte dal furgone, "per non rovinare la vernice, perché ci avrebbero pensato loro". La richiesta danni è di un milione di dollari.