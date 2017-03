Il segretario di Stato americano Rex Tillerson a Pechino

Il segretario di Stato americano Rex Tillerson è giunto a Pechino, ultima tappa del primo viaggio in Asia orientale, cominciato con Giappone e Corea del Sud. Durante la permanenza in Cina di poco più di un giorno, il capo della diplomazia Usa incontrerà il presidente Xi Jinping, il premier Li Keqiang, il consigliere di Stato Yang Jiechi e il ministro degli Esteri Wang Yi. In agenda, i programmi nucleari e missilistici della Corea del Nord