Il re del Marocco risolleva la Grecia: 5 milioni per 7 giorni di vacanza

14:00 - Per la Grecia depressa dalla crisi, ogni turista che spende qualche euro per le vacanze è una benedizione. Se poi quel turista spende cinque milioni di euro in una settimana, si può quasi dire che siano le sue ferie a risollevare l'economia greca. Si è comunque trattato di un turista di rango: nientemeno che re Mohammed VI del Marocco, che con la moglie Lalla Salma ha trascorso 7 giorni nella regione di Ilia, sulla costa occidentale del Peloponneso.

Il sovrano (che secondo Forbes è il più ricco dell'Africa, con un patrimonio personale stimato intorno ai due miliardi di dollari) è arrivato mercoledi' della settimana scorsa accompagnato dalla moglie, dai due figli, dal suo reggente e dall'ambasciatore del Marocco in Grecia. L'intera compagnia comprendeva diversi membri della famiglia reale e molti dei loro amici. La guardia personale della famiglia reale marocchina era composta da circa 70 uomini e donne della Guardia reale e 50 agenti di polizia greci di Ilia e Achaia. Oltre a loro, con i reali del Marocco hanno viaggiato servitori, maggiordomi, cuochi e altro personale.



Per allietare il soggiorno dei monarchi nel luogo di villeggiatura, ad Ilia erano stati spediti in precedenza troni, tappeti rossi, tende, marmi, ritratti del re e migliaia di altri oggetti d'arredamento, oltre a generi alimentari e bevande. Gran parte della spiaggia di fronte all'hotel dove la famiglia reale ha alloggiato è stata riservata esclusivamente per i monarchi e il loro entourage.