Il rabbino di Barcellona agli ebrei: "Andatevene,tornate in Israele"

"Questo posto è perso. Meglio andarsene prima che dopo". Così il rabbino capo di Barcellona, Meir Bar-Hen, si è rivolto alla minoranza ebraica della città catalana commentando l'attentato terroristico. La nostra comunità, ha detto, "è condannata" sia a causa dell'Islam radicale sia per la presunta riluttanza delle autorità a confrontarsi con questo. E ha invitato gli ebrei "a pensare di non restare qui per sempre e a tornare in Israele".