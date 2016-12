Il principe Harry in Australia: ultima missione per il principino

07:01 - Il principe Harry è giunto in Australia, dove inizierà quattro settimane di addestramento con l'esercito australiano quale missione finale della sua carriera decennale nell'esercito di Sua Maestà. Il quarto in linea di successione al trono è giunto a Sydney in uniforme da fatica con un volo della Qantas, e la sua unica apparizione pubblica sarà oggi per l'omaggio alla tomba del milite ignoto.

"Mi considero veramente fortunato ad aver avuto la possibilità di fare un lavoro così bello e ad aver incontrato persone fantastiche lungo tutta la mia carriera", ha detto Harry, aggiungendo che di "questa esperienza, che manterrò cara per tutta la vita, sarò sempre estremamente grato".