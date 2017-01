Il presidente Rivlin: "Gerusalemme resterà capitale di Israele"

5 – ISRAELE - Gerusalemme

"Gerusalemme unita è l'eterna capitale di Israele e tale rimarrà. Non c'è organismo internazionale che abbia il potere di revocare questo". Lo ha detto il presidente israeliano Reuven Rivlin incontrando i leader delle comunità cristiane in Israele on occasione degli auguri per il nuovo anno. "La decisione di portare Israele al Consiglio Onu - ha aggiunto - è sbagliata nel cercare di imporre precondizioni, ma anche nella maniera in cui è stata fatta".