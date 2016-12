Il premier Valls attacca la Le Pen: "L'Europa può morire a causa dell'estrema destra"

"L'Ue può morire a causa dell'avanzata dell'estrema destra e la vittoria di Trump in America ha dimostrato che è possibile". Non ha usato mezzi termini il premier francese Manuel Valls , intervenendo a Berlino a un convegno economico. Valls porta ad esempio il Front National in Francia e mette in guardia dall'avanzata dei valori anti-europeisti paventando il crollo dell'Unione : "Per questo - afferma - i progetti europei hanno bisogno di una nuova forza".

Il quadro politico franceseIl premier francese considera la possibilità che Marine Le Pen possa realmente vincere le elezioni presidenziali del prossimo aprile. "Tutti i sondaggi dicono che la candidata Le Pen sarà presente al ballottaggio. Ciò significa che l'equilibrio della vita politica francese cambierà totalmente", sottolinea Valls. Di fronte all'avanzata dei populismi, il premier ha difeso l'idea di una "mondializzazione al servizio dei popoli" per rispondere alla loro rabbia. Soprattutto, ha fatto un appello all'Europa ad "uscire dall'innocenza" in materia di commercio internazionale, e per quanto riguarda l'immigrazione a dire con chiarezza "chi può e chi non può entrare e restare" sul suolo europeo.



Sembra dunque scontato che il Front National arriverà al ballottaggio. Del resto non sarebbe la prima volta: era già successo nel 2002 quando Jean-Marie Le Pen, il fondatore e leader storico nonché padre di Marine, aveva superato al primo turno il socialista Jospin arrivando a sfidare il gollista Chirac, che poi vinse clamorosamente. Ma gli scenari sono cambiati in questi anni e la possibilità che il Front, ora rinvigorito e "ringiovanito" con la leadership di Marine, rischia veramente di arrivare all'Eliseo, come non ha escluso lo stesso Valls. D'altra parte, in questo momento è l'unico partito di peso ad avere un candidato pronto per le elezioni. Di recente, la Le Pen ha lanciato la sua campagna elettorale con lo slogan "In nome del popolo " e l'insegna "Marine Presidente" accompagnata da una rosa blu. I socialisti e i loro alleati decideranno in occasione delle primarie programmate per fine gennaio, a cui peraltro Valls dovrebbe gareggiare. Mentre il centrodestra lo deciderà imminentemente durante le primarie di coalizione fissate per il 20 e il 27 novembre.