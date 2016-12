Il piano Obama per l'immigrazione

09:42 - Ecco cosa prevede il nuovo piano per l'immigrazione presentato dal presidente degli Stati Uniti Barack Obama che porterà a far sì che gli immigrati senza documenti che hanno vissuto più di cinque anni negli Usa o che sono genitori di un cittadino americano o di un titolare di permesso di soggiorno permanente, possano ottenere un permesso di lavoro di tre anni.

Inasprimento dei controlli contro l'immigrazione illegale ai confini - Con l'azione del presidente aumentano le chance di cattura di coloro che cercheranno di entrare clandestinamente negli Stati Uniti. Chi sara' colto in flagrante sara' rispedito a casa.



Deportazione dei criminali, non delle famiglie - L'azione del presidente punta alla deportazione di coloro che minacciano la sicurezza nazionale e quella pubblica. Chi è sospettato di terrorismo, criminali e componenti di gang saranno in cima alla lista di chi deportare con priorità.



Responsabilità e controllo dei precedenti personali e fiscali - L'azione di Obama punta a far sì che gli immigrati senza documenti che hanno vissuto più di cinque anni negli Stati Uniti o che sono genitori di un cittadino americano o di un titolare di permesso di soggiorno permanente, potranno ottenere un permesso di lavoro di tre anni. Registrando e superando i controlli criminali e di sicurezza, milioni di cittadini senza documenti inizieranno a pagare il giusto ammontare di tasse e potranno stare negli Stati Uniti senza timore di essere deportati per tre anni.